新北市淡水驚傳有補習班不當管教事件，僅因女童背不出九九乘法表，就被補習班老師痛打一頓，造成女童全身多處瘀青，女童家長見狀氣得在地方社群發文控訴，並指稱「已經不是第一次被打了」，今天上午前往警局對教師提告傷害；目前新北市教育局接獲轉報已前往稽查，如不當對待屬實，將依法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰。

女童家長昨(4)日晚間11時在地方網路社群發文，控訴補習班老師僅因7歲女兒背不出九九乘法表，竟將她打得遍體麟傷，家長出示的多張照片中，可見女童的四肢被打的紅腫，部分傷勢還隱隱出現瘀青，可見老師下手不輕、令人髮指。

目前女童家長已於今早10時前往淡水警分局報案，向施暴教師提告傷害，淡水警方依法受理，並通報新北市教育局、社會局及婦幼隊接續處理；新北市教育局接獲轉報後，立即派員前往稽查，該補習班負責人坦承施暴行為，聲稱女童在4日時不配合指示背九九乘法表，且也不專注，因此遭教師、負責人以責打進行管教，當日已和家長聯繫道歉，將持續與家長溝通。

教育局表示，日後會在補習班營業時間儘速再次稽查，並已強烈要求該班教職員工務必落實正向管教，以保障學生權益，後續將相關資料移由社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》查處，倘經查證不當對待，將依法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰。

教育局強調，另外將依《補習及進修教育法》進行不適任認定，倘經認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統；維護學童身心發展為教育單位及人員第一要務，相關不當管教事件影響學童身心，本局必依相關法規嚴懲不貸，以維護學生權益。