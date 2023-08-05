有民眾日前在臉書地方社團表示，為什麼瑞芳區公所臉書官方粉專，突然改名，還在粉專上賣起女性名牌包。瑞芳區公所證實，原本的臉書粉專從7月中下旬就無法登入，經與臉書聯繫後也無法取回帳號，乾脆創立新粉專繼續與民眾互動。

其實臉書粉專被盜早已不是新鮮事，很多網紅和部落客都曾經發生類似情況。不過，連政府部門的粉專都被盜這件事，就比較少聽到了。新北市瑞芳區公所證實，從7月中下旬開始，粉專帳號就被盜，導致管理員無法登入。直到8月1日，盜帳號的人乾脆更改了粉專名稱，貼上不少女用包包的照片。

據了解，瑞芳區公所在發現臉書帳號被盜後，曾與臉書聯繫，希望取回帳號權限，但一直都沒有正面回應，索性放棄搶救舊粉專，乾脆成立新粉專，相關的宣導及活動未來都會在新粉專發布。

瑞芳區公所在新粉專表示，未來將以新粉專與市民進行互動，也請民眾取消原舊粉專追蹤，改追蹤新粉專。瑞芳區公所指出，目前新粉專的封面相片上寫著「瑞氣綿延，芳華再現」將成為最好辨認真假粉專的標的。