各國加速AI基礎建設，AI伺服器/資料中心需求高度成長，讓高階銅箔材料供不應求，據了解，台燿高階材料產品已陸續通過客戶端認證，並於今年第1季開始出貨，為營運增添新動能。

據台燿公佈資料，今年第1季Low Loss(低損耗)相關產品佔台燿營收比重已從去年平均約45%拉升到50%以上，法人推估，Very Low Loss等更高階材料佔比應該佔Low Loss產品40%到50%，目前台燿尚有許多產品進行關鍵認證中，預計下半年到明年可望陸續發酵，對台燿搶食AI伺服器大商機將是如虎添翼。

台燿因大陸擴廠已告一段落，決議匯回在海外資金21億元，由於海外盈餘匯回稅率高達20%，致使第1季所得稅高達4.96億元，單季季稅後虧損為2.06億元，每股淨損為0.77元，隨著工作天數恢復正常，且高階新材料開始出貨，台燿第2季合併營收為37.57億元，季增2.85%，累計前6月合併營收為74.09億元，年減24.5%，在AI伺服器建置潮下，法人預估，台燿今年業績將逐季成長，下半年業績將比上半年好。