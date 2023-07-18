合勤控今年第一季因零組件供給紓解帶動出貨提升，但第二季起面臨歐美電信商因寬頻用戶活動降低，以及總體經濟風險升溫等因素，需求持續降低並積極去化庫存，故合勤控將在今年第四季前將持續面臨客戶需求調整。法人預估，合勤控下半年營收將較去年同期減少，毛利率部分則因對應客戶需求放緩，持續提列存貨跌價損失而較2022年下降。

儘管歐美電信商用戶動能放緩，但合勤控的國防產品訂單將漸入佳境，預期合勤控下半年將重拾國防訂單，並可望於第四季開始逐漸貢獻營收，並於2024年放量，加上國防產品毛利率顯著優於平均，故有利於獲利表現。

除國防產品外，合勤控2024年還有FWA產品、企業網通等領域會有不錯表現。FWA產品線將受惠於歐洲電信商對FWA需求持續增加；企業網通部分，基於合勤控產品為品牌且整合雲端平台管理功能，在中小型企業與校園需求較為穩定，預期將維持成長。