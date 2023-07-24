濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品的模組化化學濾網，主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為大宗。

由於半導體產業展開庫存調整，受市場需求減少影響，濾能2023年首季稅後淨利0.05億元，季減達76.29％、年減達63.41％，每股盈餘0.24元，雙創歷年低點。上半年自結合併營收2.92億元、年減達43.46％，為近3年同期低點。

儘管半導體產業短期面臨供需調整階段，但由於客戶製程持續升級、擴增先進製程廠房，待產業庫存調整告一段落，需求復甦將帶動客戶稼動率回升，對AMC防治廠房及機台濾網耗材更換需求頻率可望同步復甦，中長期需求成長仍可期。

濾能董事長黃銘文表示，今年將持續開發新商品與區域新經銷網絡、拓展新通路布建，強化行銷業務團隊組織戰力，配合產銷靈活調度整合區域資源分配，藉此降低成本提升競爭，盼擴大營運利益。

同時，濾能持續致力南科新廠完工量產、精進桃園廠生產效率及成本，並鎖定水下離岸風電及綠色製程相關需求商機，開發搶進新水下施工抗噪材料市場，公司看好可望成為未來成長重要成長動能。