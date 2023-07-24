當地時間今（24）日清晨，俄羅斯首都莫斯科傳出2聲爆炸巨響，俄媒報導在距離國防部大樓2公里處發現無人機殘骸，俄羅斯國防部後續稱，攔截2架烏克蘭無人機。
綜合路透社、今日俄羅斯（Russia Today）報導，俄羅斯國防部今日表示，避免了一場烏克蘭發動的無人機攻擊。
俄羅斯塔斯社（TASS）引述救難單位指出，在莫斯科市中心的共青大街（Komsomolsky Prospekt）發現1架無人機殘骸，距離俄羅斯國防部大樓僅2公里。
第2架無人機據傳擊中莫斯科南方利哈喬夫大街（Likhachev avenue）上一座正在施工中的建築。
俄羅斯交通部表示，已部分封鎖2處地點附近道路，建議民眾改道通行。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）後續證實，當地時間凌晨4時左右，無人機攻擊2棟非住宅建築，不過並未造成重大損害，俄軍透過電子戰設施攔截無人機，導致無人機墜毀。
目擊者描述，發現無人機殘骸前才聽到2聲巨大爆炸聲響。與俄羅斯聯邦安全局（FSB）有關的Telegram帳號也指出，莫斯科南方、西南方居民也通報聽到爆炸巨響。
目前無人機攻擊事件尚未傳出人員傷亡。
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