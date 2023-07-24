回顧前一周盤價，回應鋼筋市場競爭，鋼筋基價每公噸轉跌200元，國內廢鋼則持續平盤。型鋼產品基價也平盤，並連續四周持平。

本周鋼筋轉跌，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.93萬元，型鋼持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼受到土耳其暴力升息導致匯率大貶，衝擊外購廢鋼採購能力、減緩採購力道，土國採購價下跌，然而美元偏弱，支撐出口價格因此美廢下跌有限，本周報價止步2連跌，成本支撐下下檔有撐，報價持平為每公噸360美元。而日本2H廢鋼本周也漲轉持平至每公噸380美元，同受國際需求不佳，但日幣升值支撐報價，因此日廢同樣持平。

澳洲鐵礦砂則自每公噸116.7美元轉跌至115.75美元。雖然大陸上周鋼品小幅上升，小鋼胚與螺紋鋼均上漲，然鐵礦砂則小幅下跌0.9美元收在每公噸115.75美元。