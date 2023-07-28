大學考試入學分發委員會今公布，今年分發入學招生名額共4萬2479名，對應分科測驗報名人數後，預估錄取率與去年的98.94％持平。今年最低登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計23級分以上考生方可參加登記。

考分會說，因明道大學自112學年度起停招，招生簡章上原刊列之該校9系組均不再招生，調整後今年共有61校1838個系組參與分發入學招生，招生名額共有4萬2479名，較去年增加3129人，增幅約8.0％。

考分會主任黃信復表示，今年各招生管道回流到分發入學的名額計2萬0017名，是歷年最多，較去年增加5582人，大幅提高約38.7％。這2萬多個回流名額中，有1萬7000多個是從申請入學管道流過來。

去年分發入學「低分高就」狀況明顯，這對今年各升學管道招生造成影響。今年在申請入學時，許多考生通過一階篩選後，放棄二階甄試，轉而報考分科測驗參加分發入學，希望可以像去年一樣「低分高就」。在這種情況下，許多大學校系申請入學未招滿，因此所剩大量名額就移到分發入學使用。

黃信復表示，今年分科測驗報名人數共4萬2257人，約有88％至90％會去參加登記分發，而今年分發入學要招4萬2479名，推估錄取率與去年的98.94％持平。

黃信復說，今年分發規定與去年相同，但採計組合更加多元，計170種採計組合。考分會今日公告各採計組合之成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目之考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

考分會說，今年最低登記標準仍落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計23級分以上之考生方可參加登記，採計這個組合的主要是電子系或資工系。

考分會說，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月3日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。登記時間從8月1日上午9時起至4日下午4時30分止，逾期無法受理。