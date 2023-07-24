泰山指出，在21日接獲經濟部商業司核可負責人變更登記，正式展開由劉偉龍董事長領軍的泰山，同時也解除因負責人變更所衍生的財務與業務營運風險。
未來泰山將積極展開公司治理檢視及改善，努力打造永續體質，克服各項挑戰，保持守護國民健康與食品安全的初心，打造優質食品，期待新團隊重整旗鼓，賦予70餘年老牌企業新生命。
泰山(1218)經營權之爭落幕，已接獲經濟部商業司核可負責人變更登記，未來將重整旗鼓，今日股價跳空開高，盤中最高衝至27.15元，漲幅在8%以上。
泰山指出，在21日接獲經濟部商業司核可負責人變更登記，正式展開由劉偉龍董事長領軍的泰山，同時也解除因負責人變更所衍生的財務與業務營運風險。
未來泰山將積極展開公司治理檢視及改善，努力打造永續體質，克服各項挑戰，保持守護國民健康與食品安全的初心，打造優質食品，期待新團隊重整旗鼓，賦予70餘年老牌企業新生命。
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