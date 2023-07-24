泰山指出，在21日接獲經濟部商業司核可負責人變更登記，正式展開由劉偉龍董事長領軍的泰山，同時也解除因負責人變更所衍生的財務與業務營運風險。

未來泰山將積極展開公司治理檢視及改善，努力打造永續體質，克服各項挑戰，保持守護國民健康與食品安全的初心，打造優質食品，期待新團隊重整旗鼓，賦予70餘年老牌企業新生命。