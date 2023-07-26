momo根據往年經驗分享，全方位防雨的「雨衣」為颱風天首選，占整體雨具銷售約六成，今年又以「斜開式拉鍊」款式最受消費者青睞，能有效避免迎面而來的雨水從拉鍊處滲透；「雨傘」需注重抗風性及大傘面，預防傘面翻覆淋為落湯雞；騎車或搭乘大眾運輸的通勤族則必備「鞋套／雨鞋」，momo推薦折疊式長筒雨鞋、易收納穿脫鞋套，輕鬆更換保持雙腳與室內乾爽。此次杜蘇芮襲台預估帶動雨具銷售飆升四成。

風雨交加不便出門採買餐食，防颱準備也掀起一波「乾糧水飲」存糧潮。momo觀察颱風前夕，消費者傾向選購「箱裝大組數」泡麵、罐頭、餅乾及瓶裝水飲等易保存商品，能滿足一日三餐或全家人的日常飲食需求。momo進一步分享，站上經典口味「統一麵」肉燥風味特大號袋、「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵袋裝12入組、「好媽媽」無添加水煮鮪魚、「同榮」燒鰻3入組、6,000ml大容量「悅氏」天然水2入組、箱購「台鹽」海洋鹼性離子水3箱組、「泰山」純水60入組等都是消費者鎖定的目標。

防颱前置的「居家防護」及「應急備援」準備亦帶動相關商品買氣，像是防淹水用的沙包銷售年增飆破五倍、救難包銷售年增逾四成，緊急照明燈年增亦有雙位數銷售表現。momo同時提供多項災後清潔及修復的解決方案，如「好神拖」輕巧手壓旋轉拖把組、「威猛先生」超濃水管疏通膠、「AHOYE」防霉防水壁癌裂縫補牆膏等商品。