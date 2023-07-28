雲林縣府今天早上7點15分依據氣象局發布強風特報，宣布雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港等6鄉鎮停班停課，其餘14鄉鎮未達停班停課標準，網路鄉民一陣哀號「很多是跨鄉鎮上班」，盼縣府能宣布全縣停班停課。（翻攝自張麗善臉書）

雲林縣府今天早上7點15分依據氣象局發布強風特報，宣布雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港等6鄉鎮停班停課，其餘14鄉鎮未達停班停課標準，網路鄉民一陣哀號「很多是跨鄉鎮上班」，盼縣府能宣布全縣停班停課。

雲林縣長張麗善臉書7點15分左右PO出6鄉鎮停班、停課消息，到目前已有500多則留言，大部分陳情「很多人跨鄉鎮上班上課，統一是不是比較好？」

也有網友回報「元長風大雨不小」、「虎尾風很大」、「崙背風大雨大」。