台北市松山區慶城街麻將協會，以合法掩護非法暗藏職業賭場，松山分局接獲線報，一舉破獲，查獲黃姓負責人及賭客共59人，全案偵詢後移送究辦。（圖／警方提供）

台北市松山區慶城街麻將協會，以合法掩護非法暗藏職業賭場，松山分局接獲線報，一舉破獲，查獲黃姓負責人及賭客共59人，全案偵詢後移送究辦。

台北市松山區慶城街麻將協會，以合法掩護非法暗藏職業賭場，松山分局接獲線報，一舉破獲，查獲黃姓負責人及賭客共59人，全案偵詢後移送究辦。（圖／警方提供）

台北市松山區慶城街麻將協會，以合法掩護非法暗藏職業賭場，松山分局接獲線報，一舉破獲，查獲黃姓負責人及賭客共59人，全案偵詢後移送究辦。（圖／警方提供）

台北市松山分局表示，日前獲報松山區慶城街麻將協會疑似有賭場，出入分子複雜，經警方多次勘察及現場蒐證後，證實有賭博情事，立即向臺灣臺北地方法院聲請搜索票，並於7月26日下午至現場搜索，當場查獲賭場負責人1名、工作人員2名及賭客56名，查扣抽頭金2萬3300元、賭客共同籌碼8萬5115分、籌碼賭資7萬5300分及麻將14副等不法事證。

警方多次接獲線報指稱：轄區內有麻將協會以「棋牌社」的名義，假借打牌交流，實際上卻是在裡頭聚賭，以計分卡換現金，且收取清潔費代替抽頭金並提供茶水、便當等物，經多日埋伏監控，發現疑似因颱風來襲，比往常聚集較多賭客，於7月26日下午松山分局督察組帶同各所組合警力持法院核發之搜索票前往查緝。警詢後，將賭場49歲黃姓現場負責人、67歲黃女及58歲李女等2名員工，以及56名賭客逮捕，全案以涉賭博罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

松山分局呼籲，警方絕不容許棋牌社以合法掩護非法賭博方式經營，將持續針對職業賭場主動打擊掃蕩，消弭潛在危害，淨化社會治安。