彰化分署變賣物件當中有高爾夫球場練習券。（彰化分署提供／孫英哲彰傳真）

法務部行政執行署彰化分署將於7月4日舉辦「卦山法拍市集」動產及不動產聯合拍賣會，這次變賣物件多元，包括電動麻將桌、高爾夫球場練習券、汽機車及玉石首飾等，全部以低於市價6.2折至9折不等的價格變賣，想搶便宜的民眾可多多把握機會。

彰化分署指出，7月4日上午9點起，於彰化縣地方稅務局旁停車場舉辦動產集中拍賣及變賣，拍賣物件於上午9點30分開始競標，同場還有稅務宣導及弱勢團體義賣堅果禮盒；同日下午3點於該分署4樓拍賣室辦理不動產集中拍賣，拍賣土地及建物約60筆。

這次拍賣的動產有汽機車8部、玉石首飾9只等物品，市集變賣物品則是琳琅滿目，包括電動麻將桌、高爾夫球場練習券，以及來自杉林溪龍鳳峽的茶包、剝皮辣椒、藥材沐浴包、手工泡菜、手機周邊用品、蜂蜜等物件，以低於市價6.2折至9折不等的價格變賣。

彰化花壇鄉的信輝高爾夫球場練習券非但以8折價格出售，憑券於球場消費練球時還附贈1杯手沖咖啡，活動現場並提供高爾夫推桿練習器，供民眾試揮。

拍賣會下午辦理不動產集中拍賣，拍賣場地位於彰化分署4樓拍賣室，其中，位於南投縣國姓鄉北港溪段的持分土地經5輪拍賣，底價已達破盤價格。

另有南投縣竹山鎮集山路巷內的長方形路地，產權完整，其餘物件還有位於彰化縣芬園鄉、大村鄉、溪湖鎮、二林鎮以及位於南投縣名間鄉、仁愛鄉、南投市、鹿谷鄉、信義鄉多筆持分土地及建物。