帝圖表示，收藏名家加上國寶級藏品，是點燃資金行情的關鍵。乾隆、敦煌國寶上漲趨勢持續，猶如藝術市場的藍籌股，吸引有實力的買家出手，不會受經濟放緩影響。

其中，蔡辰洋的紫檀海棠方桌以2,800萬元起拍，以兩倍價落槌，高於蔡辰洋舊藏《紫檀四出頭官帽椅一對》於2017年3月紐約佳士得專拍以193萬美元成交的行情。

法人估，帝圖春拍在張大千、蔡辰洋等舊藏精品領銜，炒熱買氣下，單場拍賣成交額上看3.5億元以上（含佣金），有望創國內單場拍賣成交金額新高，也將推升帝圖第二季營運表現。

這場春拍是帝圖10周年慶典拍，分為古董珍玩、現代與當代藝術、近現代及古代書畫等三大專場，拍品數量共計647件，其中不乏海內外藏家釋出的藝術精品。台灣藏家收藏早，握有珍稀生貨（未出現市場）來源，以往多數往香港等海外拍場送，現在愈來愈多留在台灣拍場，代表台灣逐漸分食香港拍賣市場，也意味後疫時代藝術拍賣市場可期。

帝圖表示，將擴大與華人知名藏家策略性合作，涵蓋日本、歐美等海外華人之藝術收藏品。台灣藝術拍賣市場資金充裕，在徵件質量高、書畫板塊存在低基期與高成長的趨勢下，看好國內拍賣市場成長性，尤其是書畫、古董類品項。