日前本報報導，因為長照相關資源稀缺，致使一名身障婦人不得不遠赴彰化安置。對此，基隆市長謝國樑表示非常關切，將於下月為其找到長照床位，並表示市府將會持續加化長照資源，讓需要的長者能夠得到最好的照顧。

連江縣政府26日上午赴基隆市政府參訪，謝國樑受訪時，談到日前在新竹縣發生的氣爆事件時，謝國樑指出，先前基隆也曾發生瓦斯管線外洩事件，新竹縣這起事故也讓市府有所警惕。市府會更進一步要求工務處以及欣隆瓦斯公司，以這次新竹縣的事故為借鑑，針對瓦斯管線做更具體的管理，也希望新竹的傷者能夠早日康復。

另外，本報日前報導一名基隆市的身障婦人，苦於基隆市長照資源不足，因為搶不到名額，須遠赴彰化安置，形同「長照人球」。謝國樑直指，中國時報報導的案例，市府非常重視。

謝國樑表示，據了解，目前該名婦人安置在新北市，市府將於下月底前為其找到適合的床位，讓她回到基隆安置。

謝國樑指出，市府非常重視基隆市長照資源稀缺的問題，他指出，目前基隆市長照的床位不足，長照的空間也需要繼續增加、引進更多的民間業者。謝國樑表示，他認為重點是，市府應規畫出一個可長可久的方式，透過獎勵、鼓勵甚至補貼等方式，引進更多的企業，讓我們的長照資源更充實、更能幫助到需要的長輩們。