雲林縣政府、雲林縣觀光工廠協會與經濟部工業局攜手舉辦「雲林縣觀光工廠嘉年華活動」，展現耕耘觀光工廠20周年成果，26日在雲林縣政府舉辦活動啟動記者會，主題為「榮耀二十，永續未來」，活動自7月1日至8月31日，內容包括集章聯合促銷與繪畫比賽，邀民眾前來採購撿便宜。

觀光工廠嘉年華活動由雲林縣長張麗善、經濟部中部辦公室視察許世燦、財團法人工業技術研究院經理蔡秀如、雲林縣觀光工廠協會理事長曾士豐暨10家觀光工廠共同啟動，邀請大家暑假期間全家一起來雲林縣進行一趟觀光工廠之旅。

張麗善表示，雲林縣政府重視觀光工廠發展，自她上任以來，在疫情期間仍積極行銷觀光工廠品牌知名度，輔導有意願的企業轉型觀光工廠，促進企業創立自我品牌價值，並與中山大學合作，輔導觀光工廠針對高齡化社會的轉型及服務。

張麗善說，目前雲林縣有10家通過經濟部評鑑的觀光工廠，從2019年至2022年間，雲林縣總共有2家新成立觀光工廠、1家國際亮點觀光工廠、2家優良觀光工廠，縣府團隊將持續輔導及行銷觀光工廠，為產業、經濟及觀光共同努力。

曾士豐提到，20年前，誰會想到工廠也可以開放給一般民眾參觀，這要感謝經濟部工業局、工研院、雲林縣政府的輔導與推廣，讓各行各業的觀光工廠可以在地深根，同時推廣自身品牌價值與文化。

縣府指出，雲林縣觀光工廠有8成為食品產業、2成為生活用品，觀光工廠產品有兩好「好安心、好品質」，希望藉由嘉年華活動，讓民眾了解觀光工廠產品製程與品牌故事，體驗DIY樂趣，此次串聯集章聯合促銷活動，將讓民眾以優惠價格買到優質MIT產品。