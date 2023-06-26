是紳士搶匪，還是噁男？美國印第安那州一名女子在家門外遭到持槍搶劫，未料歹徒劫完財後，竟先問她「有沒有男朋友」，再強迫加臉書好友，事後更傳訊告白：「妳太美了，不能搶。」還承諾會親自還錢，讓女子嚇壞。
據《鏡報》報導，貝勞恩（Amber Beraun）5月8日下班回到家時，沒注意到搶匪波伊斯（Damien Boyce）正在靠近，等發現時對方已拿出槍威脅並示意，「讓我進去妳家」，但她堅持不帶對方進家裡，波伊斯僅從車上搜出100美元（約新台幣3100元）現金。
然而，出乎貝勞恩預料的是，波伊斯沒有繼續搶錢，反而問「有沒有男友」，還逼迫她加臉書好友，「我想，如果我加他好友，他就會離開」，雖然波伊斯真的離開了，事情卻又朝她意想不到的方向發展。波伊斯事後傳訊告白，「妳知道我會還錢，該死，妳太美了，不能被這樣搶劫」。
貝勞恩起初還想發好人卡，「我相信你，你是貼心的人，只是日子不好過」，卻讓波伊斯話匣子大開，甚至邀請她，「出來鬆一下啊」，把她徹底嚇壞。貝勞恩表示，波伊斯奪走她對社區的安全感，印城警方則指出，波伊斯因涉嫌對2人開槍、企圖用磚頭砸人的他案在6月12日被捕，加上持槍搶劫貝勞恩，要想見女方得先付7500美元（約新台幣23萬）的保釋金。
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