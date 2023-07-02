繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，不過理財專家艾倫在《艾倫的理財研究室》YouTube頻道裡提到，針對民眾想要月領退休金，提出以下4大注意事項。

一、月領金額較低：

勞保年金是根據「投保年資」和「平均月薪資」計算，月領金額幾乎不可能比原本的薪資高，甚至多數民眾領到的錢，不到退休前月薪的一半；舉例來說，一位民眾退休前工作了40年，原本工作時月收入都有6萬元，後來他的勞保年金只領不到3萬；他還有另一筆勞退價值200多萬，換算下來退休金加起來月領4萬，考慮到身上沒有緊急預備金，勞退只敢選一次領，這個案例如果沒有另外存備用退休金，可能會犧牲生活品質。

二、無法彈性運用資金：

勞保選擇月領，只能每月按固定金額領取年金，無法突然反悔改為一次領，恐怕會限制對資金的規畫和運用，特別是面對突發狀況或是投資機會，這也凸顯緊急預備金的重要性。

三、受通膨影響：

勞保年金請領金額通常不會隨每年通貨膨脹水平及時調整，尤其疫情爆發以來，物價不斷飆漲，但今年只調漲2011、12、16、17、18年月領的退休勞工，去年則調漲2009、10、13、14、15年月領的退休勞工，而且要調漲也有條件，要消費者物價指數（CPI）大於5%才符合調漲資格。

四、投資回報限制：

勞保基金收支缺口正在擴大，最大的原因是少子化和老年化，因繳稅的青壯年人口持續減少，破產或改革都有可能發生，隨著年金改革聲音越來越大，年改方向是繳多、領少、延後退，甚至有可能溯及既往，成為月領的最大風險。