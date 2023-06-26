美國半導體大廠英特爾日前宣布組織重組，旗下晶圓代工事業（IFS）未來將獨立運作並產生利潤，資深半導體分析師陸行之表示，「等了10 年，英特爾終於宣布要分割扶不起的阿斗」。韓媒則分析，英特爾切割代工事業將讓台積電、三星警鐘大響。

《韓國經濟新聞》引述分析師說法指出，雖然台積電和三星試圖否認英特爾到2030年成為頂級代工廠的計劃「雄心勃勃」，但該項策略，凸顯出三者之間的競爭加劇以及利潤率可能降低。

分析師示警，考慮到英特爾的能力，以及美國政府大力支持培育自己國家的晶片巨頭，台積電和三星可能將面臨重大挑戰。

一位業界主管指出，雖然三星向業界喊話對英特爾此舉不用擔心，但市場普遍預期，三星面臨一場艱苦的戰鬥可能只是時間問題。三星目前是全球最大的記憶體晶片製造商，其在晶片製造業務市占率排名全球第2，僅次於市占率過半的台積電。

報導提到，雖然英特爾與台積電預計2024年的銷售額850億美元相比相形見絀，但該家公司的目標是到2030年躋身全球第一。

值得關注的是，英特爾如果追趕上台積電和三星，它將與蘋果、輝達和高通等公司競爭生產高性能晶片的合約，這些公司目前選擇台灣和南韓公司生產自己設計的晶片。