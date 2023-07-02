新北市長侯友宜今表示「核一能再啟動就啟動」，台電表示，核一機組用過核廢料仍在爐心無法取出，但乾貯設施完成10年，13次送件都被新北卡關，甚至司法判決敗訴了，侯友宜6月受訪仍要求水保重擬重送，卡乾貯又要重啟核一，自我矛盾令人費解。

台電指出，核一2019年進入除役階段，陸續拆除電廠主變壓器至開關場的連絡鐵塔、輸電線路與氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備，實質上不具備發電條件。台電呼籲新北市府，依照司法判決行事。

至於侯友宜也提出核二延役，台電說明，2015年時，台電就開始向新北市府申請核二乾貯工程啟動所需的逕流廢水污染削減計畫，但始終未獲同意以致乾貯無法興建，導致最後核廢料無處放置，反應爐無法更換燃料，核二1號機甚至提早半年停機。相關爭議同樣經過法院判決，也是台電勝訴且定讞。台電強調，核廢料處理需要地方政府共同協力，而非一再放話。