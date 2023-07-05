警方於該賭場查獲52人及查扣相關證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府警察局督察室靖紀小組與鼓山分局長期追蹤一組流竄在高屏地區的職業賭場，該賭場採用「一日快閃」方式，經常轉換聚賭地點躲避查緝。昨日下午警方掌握他們藏身在鼓山區一處透天厝中，由特勤破門而入，並於2樓處發現大批賭客，一舉查獲賭場負責人、房屋承租人、司機、把風人員及48名賭客、共計52人全部帶回偵辦。

高雄警方接獲線報，掌握一組流竄在高屏地區的職業賭場採用「一日快閃」方式經營，經常轉換聚賭地點來躲避警方蒐證、查緝，如有需要，還有專車可以在賭場及車站間幫忙接駁。

特勤警先破門而入。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方發現該賭場於7月4日移點到鼓山區青海路一處透天厝，見時機成熟，於下午3點左右由特勤員警破門進入，在樓梯口控制住司機及把風人員，上到2樓後，就發現大批賭客如沙丁魚般擠在約10坪大的空間，一舉查獲負責人及賭客，也有人聽到警察破門，趕緊跑到3樓避風頭，還有人躲在廁所中，但最後一個也逃不掉。

現場查扣了賭資新台幣10萬2000元、抽頭金1萬元、天九紙牌一盒、壓寶盒、夾子及橡皮筋等相關物證等。調查發現，到案的52人中竟有半數來自屏東縣，其中年紀最大的75歲吳姓婦人還是特地搭火車來到高雄試手氣，沒想到會是這樣的下場，哀喊：「划不來！」。

警詢後將賭場負責人41歲孔姓男子、房屋承租人28歲楊姓男子、把風的40歲吳姓男子及38歲司機王姓男子，依賭博罪嫌移送偵辦。另外，48名賭客則依社會秩序維護法進行裁罰。