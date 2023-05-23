統促黨邀日本「指定暴力團」開20桌餐敘，83名警力強勢緊盯。

台北市政府警察局松山分局接獲情資，中華統一促進黨5月23日晚間，在松山區敦化北路的茹曦飯店舉辦20桌餐會，邀請日本沖繩的「指定暴力團」旭琉會及洪門聖文山等團體出席，其中多有幫派分子與會。北市警方出動83員前往蒐證，盤查約163人資料。
松山分局指出，為維護治安，防制治安事故發生，於前1日即派員前往統促黨等人在桃園的活動，蒐集掌握情資，本日也與桃園警方保持聯繫，全程掌握相關成員動態，晚間餐會現場動員大批警力在四周重要路口蒐證、巡邏，飯店門口部署霹靂小組荷槍實彈戒備，並在飯店內會埸包廂入口處設置盤檢點，逐一對入埸人員身分查證。
警方除對主辦單位實施期前約制外，並對舉辦處所管制範圍之人、車依據警職法實施查驗，藉以嚇阻可能之不法活動。此外為避免影響群眾觀感及維護飯店住戶安寧，警方強勢介入協調，避免於飯店門口有高調迎賓活動。
松山分局強調，將持續針對黑道幫派蒐報、深入調查、嚴密監控蒐證，如有涉及不法，定當嚴正執法、依法究辦。並呼籲意圖犯罪的不法之徒絕對不要心存僥倖，警方會以最大決心和態度，嚴正執法、嚴懲不法，以維護社會治安。
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