台灣汽車業甩開去年缺車缺零件窘境，今年迎來新車陸續到港利多題材，將挹注營運表現，三一東林下半年營運也可望不看淡。不過受到外資賣超，三一東林2個月來跌幅近17%；周一股價一度下探近3個月低檔，所幸外資連2日買超回補持股，加上營運題材，有助於後續股價走勢。

德國BRABUS為德國賓士御用改裝品牌，成立至今已超過40年，專門針對提供Mercedes benz及AMG全車系完整升級套件。德國BRABUS台灣總代理三一國際與總經銷三一東林董事長陳睿謙進一步指出，BRABUS過去3年在台累積銷售已達60台以上，連續2年蟬聯BRABUS全球最佳成車銷售紀錄，寫下新指標，也使BRABUS對台灣市場提高重視。而從近兩年訂單來看，BRABUS G800、XLP800在台銷售熱度高，今年甫上市的最高馬力G Wagon BRABUS G900也已開始交車，並持續收到頂級顧客預收單，銷售表現不俗，預計待缺車緩解及原廠產能提高後，今年下半年可依訂單順序交車，推升三一東林業績表現。

三一東林也蟬聯BRABUS經銷商最高榮耀獎項「全球最佳超跑合作夥伴」(The Best Supercar Partner)，此獎項肯定三一國際與三一東林在台灣市場發展的努力與成效，使BRABUS站穩台灣高端精品汽車改裝成車市場，未來三一國際及三一東林也將持續攜手BRABUS原廠在大中華市場深耕，提供兩岸頂級客戶完整需求。

三一東林表示，大陸整體改裝車市場估計為1000億人民幣，到2027年更將達到有2000億人民幣之規模，隨著大陸汽車擁有總量逐步增加，其汽車消費水平也隨之提升，消費者對於實用、品質、及品牌的要求也會越來越高，高級訂製成車的客群也將逐步增加。而上海「高級訂製成車旗艦展示中心」開幕後賞車人潮不斷，公司也持續加緊速度，將Morgan，Hofele與BRABUS三大品牌引進大陸市場，Morgan預計將於本月在上海正式發表，BRABUS及Hofele則規畫於年底前，目前兩大品牌新車已陸續抵達上海，待完成檢驗手續後，預計第三季起即可陸續交車，公司對於高級訂製成車進軍中國市場深具期待。

三一東林目前已為德系BRABUS、STARTECH、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGAN MOTOR、9ff等全球高端精品汽車改裝成車品牌之台灣獨家總經銷，及部分品牌之大陸總經銷權，業務範疇除銷售品牌訂製成車、全球特殊限量車外，更有三一東林與BRABUS聯合開發之獨家的個人化科技汽車改裝套件，以加強頂級車的性能與安全性，提供車主訂製優越的空間與舒適度。