周五公布的數據顯示，英國六月零售銷售為月增0.7%，超出0.2%的增長預期；另一方面，出現年減1.0%，表現仍優於預期的年減1.5%。

在數據公布後，英鎊一度上漲0.28%，至1.2904美元的高位。英鎊目前暫時維持在上漲0.14%。

但是英鎊兌美元匯率，本周仍有可能創下今年1月以來最大跌幅。本周稍早公布數據顯示，英國通膨率的降溫，遠快於上月的預測。這一資料促使交易員降低了對英國利率升至6%的預期。

周五的零售銷售數據顯示，受到異常炎熱氣候和食品銷售反彈的推動，英國6月零售銷售的增幅超出預期。

國家統計局(ONS)首席經濟學家Grant Fitzner說，零售銷售成長常強勁，由於額外的銀行假日，以及良好的天氣影響，食品銷售出現反彈。百貨公司和家具商店在該月也表現良好。

英國家庭一直在對抗通膨壓力。

國家統計局的數據顯示，雖然零售銷售的金額比2020年2月新冠疫情爆發前的水準高出17.9%，但零售商品採購量卻下降了0.2%。此突顯出通膨對於英國經濟的影響。

食品價格的通膨特別嚴重，在六月為年增17.4%，僅比三月的近45年來最高水準低了一些。