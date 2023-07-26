通膨報告出爐後，澳元兌美元匯率26日盤中一度大跌0.9％，稍後跌幅收斂至0.4％，報0.6765美元。

根據澳洲統計局26日公布，第二季消費者物價指數（CPI）季增0.8％，低於市場預期的季增1％和第一季的季增1.4％，創下2021年10月以來最低紀錄。

報告顯示，第二季CPI年增6％，較第一季的年增7％明顯放緩，亦低於經濟學家預期的年增6.2％。單單就6月來看，CPI年增5.4％，低於5月的年增5.5％。

不計能源和食品項目，第二季核心通膨季增0.9％，年增5.9％，優於第一季的季增1.2％，年增6.6％。

通膨降溫降低市場對澳洲央行的升息預期，投資人預期8月例會升息的機率，由通膨數據公布前的50％大減至31％。市場預期年底前的利率頂峰為4.32％，低於報告公布前的4.42％。

澳洲國民銀行（NAB）也不再預期澳洲央行將在8月例會升息。NAB經濟學家指出，通膨數據顯示，澳洲央行仍有可能在未來幾個月進一步緊縮貨幣，但與此同時，澳洲的利率已經接近頂部。

高通預測澳洲央行再升息2次，現金利率將升至4.6％頂峰，低於先前預測的4.85％。另野村預測8月暫緩升息的機率來到三分之二，相較於之前的三分之一。澳洲央行在7月初的貨幣政策會議保持利率不變，將現金利率維持在4.1％的11年高點。澳洲央行自去年5月啟動升息步伐以來，迄今已將基準利率調高400個基點，創下澳洲史上最激進的升息循環。

儘管澳洲通膨降溫，但仍遠遠高於央行2％至3％的目標，預期要到2025年中才可能回落至目標區間的高端。澳洲央行先前示警，有可能需要進一步升息，以便壓低通膨。