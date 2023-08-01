《國際金融》澳洲央行連2月按兵不動 警告可能再升息 12:582023/08/01 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲央行周二宣布連續第2個月維持利率不變，仍為4.1%，此決議符合市場普遍預期。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 該行表示，之前的升息正在使需求降溫，但也警告為了抑制通膨可能需要進一步收緊政策。 澳洲央行預估總體通膨率將到2024年底前放緩至3.25%左右，並在2025年底前回落到介於2%～3%目標區間。 《半導體》聯發科小金雞 達發拚10月底前上市 梅洛尼將訪華府 北京警告美義不應干涉一帶一路 星國主權基金GIC警告 通膨「依然頑強」 #澳洲央行 #底前 #警告 #國際金融 #連2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 改善青埔交通增3處偏心左轉 年底前桃園要設100處 16:192023/07/28 生活 《國際產業》從雲端摔落 威騰警告減產、虧損超預期 10:282023/08/01 財經 澳洲央行不排除進一步升息 通膨數據左右決策 22:232023/07/18 財經 陸官方要求 月底前全面下架利率高於3％人身險產品 23:292023/07/20 財經 美官員：台為全球經濟中心 警告北京勿挑戰台海現狀 05:072023/07/22 國際 外送員頂烈陽跑單 熱到頭暈自摔 醫警告：嚴重恐致命 12:212023/07/20 健康 《國際經濟》7月維持利率不變 澳洲央行：經濟面臨風險 16:492023/07/18 財經 美方嚴重警告賴清德！前大使揭「麻煩製造者」悲慘下場 00:012023/07/21 政治 《國際金融》就業旺到8月需升息？ 澳元急飆1% 15:382023/07/20 財經 梅洛尼首訪美 白宮警告與中國達成協議很危險 08:182023/07/28 國際 《國際經濟》畫風突變？更多大咖分析師警告聯準會7月後轉「鷹」 11:282023/07/24 財經 美商務部長警告中國補貼晶片後果 否認管制延遲 09:372023/07/27 國際 《國際金融》英國下周估升息1碼 年底利率會衝到這 13:582023/07/26 財經 普丁警告：俄羅斯擁有充足庫存集束彈藥 07:152023/07/17 國際 竹市爭取7000萬補助 拚明年底前設266支電動車充電樁 10:512023/07/30 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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