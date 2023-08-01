該行還宣布，將進行新一輪高達20億美元的股票回購，希望能透過動用多餘現金，來提振股價，回報長期受創的投資人。

匯豐在香港的股價一度衝2.3%，來到66.7港元，目前回到1.6%。

匯豐調升一項關鍵業績目標，2023年和2024年的近期有形股本回報率(ROTE)來到13%~17%的中間(約15%)，此前的目標為至少12%。

與歐美競爭對手一樣，匯豐的投資銀行部門表現溫和，收入僅增加16%，表現不如商業銀行部門和財富管理部門的增加近40%。

匯豐為歐洲市值最大的銀行，約1620億美元。今年1~6月稅前獲利為217億美元，而去年同期為92億美元，增長超過1倍。

主要業務在亞洲的匯豐說，將派發每股10美分的中期股息。

儘管獲利倍增，但匯豐警告，由於經濟前景不確定，許多客戶將面臨痛苦，特別在英國，高通膨和高利率，正為家庭帶來壓力。

匯豐也表示，今年上半，該行信貸虧損為13億美元，高於去年同期的11億美元；主要原因來自於對中國商業房地產業者和英國商業銀行的曝險。