中共高層官員與57名各領域專家目前正在北戴河休假，陸媒「政知見」分析，其中有特殊重要意義。（翻攝央視新聞）

據大陸央視《新聞聯播》8月3日報導，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院向廣大專家人才致以誠摯問候。蔡奇強調，今年是貫徹落實中共二十大精神的開局之年，舉辦專家休假活動具有特殊重要的意義。參加休假活動的各位專家，為廣大知識分子和專家人才樹立了標桿。《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知見」分析，這些官員與專家今年夏天前往北戴河休假，具有特殊重要意義。

極高的政治禮遇

「政知見」指出，每年暑期邀請優秀專家人才到北戴河休假，是中共黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。1987年夏天，中共中央邀請14位作出重大貢獻的科技專家到北戴河休假。7月24日，鄧小平會見了專家代表。此後，中共中央、大陸國務院舉辦北戴河暑期專家休假活動逐步形成制度。

「政知見」指出，2001年起，中國首次把人才問題提升至國家戰略層面，專家北戴河夏季休假作為制度被確定下來，北戴河也由此成為「專家人才會客廳」。休假的專家都會受到中共中央領導同志的接見。

「政知見」指出，2018年，中共黨媒《人民日報》發文介紹稱，邀請的專家主要是中組部與中央有關部門及各地反覆醞釀溝通、精心遴選產生的，有的省就只有一個名額。邀請專家到北戴河休假的一個作用在於示範，促進各級政府部門、特別是用人單位更加善待和重視專家、人才。

此外，中共中央組織部有關負責人曾表示，中央邀請專家到北戴河休假，主要是讓專家暫時放下手中繁忙的工作，帶著家人，充分地休息和放鬆。

誰在現場？

據《新聞聯播》報導，參加今年休假活動的57位專家，是大陸國內科技前沿領域優秀人才代表，他們在各自領域都作出了重要貢獻。

據新聞聯播畫面顯示，鍾南山、張伯禮、張定宇、陳薇4位抗疫功勳均在現場。鍾南山是「共和國勳章」獲得者，張伯禮、張定宇、陳薇是「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者。

2020年春節前的一個晚上，年過八旬的鍾南山緊急奔赴抗疫第一線。抗疫期間他主持了《新型冠狀病毒肺炎診療方案》第二版至第九版的撰寫與修訂，為全大陸新冠肺炎患者的規範化救治提供了遵循。

2020年1月27日，張伯禮臨危受命奔赴武漢，作為中央疫情防控指導組專家組成員投身抗疫一線，當時，武漢的確診患者、疑似患者、可能感染的發熱患者、密切接觸者等「四類人員」沒有進行嚴格區分，他當即提出對「四類人員」實行分層分類管理。

疫情在武漢暴發時，張定宇擔任武漢市金銀潭醫院院長，身患漸凍症仍堅守抗疫一線，防控期間，他帶領醫院全體職工累計救治了2800多名新冠肺炎患者。

2020年1月26日，陳薇率領軍事醫學專家組緊急奔赴武漢，圍繞病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研制等課題，迅速開展應急科研攻關，她率領團隊研發的「重組新冠疫苗(腺病毒載體)」成為首個獲批正式進入臨床試驗的疫苗。

2020年9月8日，全大陸抗擊新冠肺炎疫情表彰大會舉行。鍾南山、張伯禮、張定宇、陳薇集體乘坐禮賓車從住地出發，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。

太空人劉洋也出現在現場。2012年6月16日，神舟九號將劉洋和景海鵬、劉旺、送入太空，她成為了我國首位進入太空的女性航天員。執行任務期間，成功實施了首次載人太空交會對接和手控交會對接，向建設太空站邁出關鍵一步。

十年之後，劉洋再次出征太空。2022年6月5日，她搭乘神舟十四號飛船前往空間站執行任務。在軌駐留的183天裡，劉洋和團隊夥伴實施問天實驗艙、夢天實驗艙、天舟五號貨運飛船以及神舟十五號載人飛船的來訪對接，與地面配合完成了中國太空站「T」字基本構型組裝建造，並進行3次出艙活動和1次太空授課，被稱為太空站任務實施以來的「最忙太空出差三人組」。

在看望專家時，蔡奇強調，當前，全黨正在深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，希望各位專家深入學習貫徹黨的創新理論，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，牢記習近平總書記對廣大專家人才的殷切囑託，心懷「國之大者」，堅持「四個面向」，主動擔負起時代賦予的使命責任，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興再立新功。

「政知見」指出，雖說每年邀請專家的主要領域不盡相同，但一般都與當年重點工作相聯繫。比如，2003年是醫務專家和科技專家，當年全大陸處於抗擊SARS時期，受邀專家中包含了許多「抗擊SARS一線的醫務專家、全國防治SARS科技攻關組負責人」。

再比如，2008年邀請海外留學回國創新創業專家，這與中國2008年重視產業結構調整戰略直接相關。

還有，中共建政60周年的2009年，中共黨中央邀請60位中共建政以來各領域的創新創業創優人才代表，他們中有「兩彈一星」功勳專家孫家棟院士、航天英雄翟志剛等。

2019年，共有58位專家參加休假活動，官方報導稱：他們都是中共建政以來，特別是改革開放以來，各行各業湧現出的優秀專家人才代表。