在6月暫停升息之後，市場普遍認為聯準會在本周會議升息25個基點已成定局。聯準會的目標是讓美國經濟放緩到足以將通膨率逐漸回落至2%目標，同時又不會讓美國陷入衰退，從而實現眾所盼望的「軟著陸」。

聯準會前主席柏南奇（Ben Bernanke）上周四表明自己認同市場普遍預期，即聯準會將在7月升息25個基點，而這可能是本輪升息周期最後一次採取行動。

但美國經濟能否實現軟著陸，在很大程度上將取決於聯準會願意接受多高的通膨，以及願意忍受多久。

在經濟不陷入衰退的情況下，美國就業市場仍將保持緊俏，勞動力仍將供不應求，這將導致薪資上漲，迫使企業提高價格來彌補增加的勞動力成本。

摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman表示，如果經濟不衰退，就很難將需求壓縮到足以讓物價壓力從系統中退去，「我不認為通膨將持久地跌破3%」。

因此Kasman提出警告，他認為投資人應留意這樣的風險，即聯準會在本周調升利率之後，最終將不得進一步升息，尤其是如果美國在今年晚些時候沒有陷入衰退的話，儘管摩根大通的官方說法是聯準會料將在7月進行最後一次升息。

美國上周四發布的就業數據意外強勁，BMO Capital Markets美國利率團隊策略師Ben Jeffery當時即表示，請領失業金報告加上周二發布的零售額仍然穩健，聯準會利率需要升得更高、高利率需要持續更長時間的預期推升了美國債息。我們仍然有可能看到聯準會在9月或11月再度升息。

Robeco多重資產策略部門主管Colin Graham認為與通膨有關的看法必須改變，「人們以為聯準會已經做足了。因為食品與能源價格的關係，總體通膨正在下降，但核心PCE（個人消費支出）價格指數並沒有改變，而這是聯準會首選的指標」。

美國5月PCE物價指數年漲3.8%，核心PCE物價指數年漲4.6%。今年以來核心PCE價格指數一直處在4.6%～4.7%之間，仍比聯準會設定的2%目標高出1倍多。

Stifel Financial Corp席經濟學家Lindsey Piegza表示，確實沒有證據顯示聯準會做到的已經足以讓他們袖手旁觀。他預期聯準會最終會將利率從目前的介於5%～5.25%提高至6%。

對於聯準會後續應該如何處理通膨問題，知名經濟學家的看法分歧。

Allianz SE經濟顧問Mohamed El-Erian認為聯準會應該接受3%左右的通膨率，而不是讓經濟飽受折磨好讓通膨率回落到2%目標。

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）卻主張現在就把通膨目標設定於3%以上是一個糟糕的想法，可能導致下一個經濟周期的通膨變得更加猛烈。

美國經濟學家Anna Wong和Stuart Paul則表示，供應面可能即將面臨一些衝擊，這可能逆轉通膨的進展，最終促使聯準會在2024年底前恢復升息。目前我們給7月之後的利率路徑定義為「長時間暫停」（extended pause），但聯準會很有可能會恢復升息。