雙台灣指揮家簡文彬、莊東杰日前在新象藝術舉辦的講座上對談，以「領導力與創造力」為題，和聽眾分享他們對於場館、交響樂團的經營心法，並提及「專業能力」是使人信服的關鍵點。

莊東杰表示，作為指揮家，首先要對總譜要有全盤了解，「因為你可能只有三到五分鐘時間，說服團員接下來一周的排練要不要聽你的，對要詮釋的內容有全盤掌握，是最快的方式。」

此外，莊東杰認為，對於需決策事務也要有全面理解，「大家可能會誤會，和樂團相處的第一天是最困難的點，但我認為第二天、第三天仍會有困難的地方，也許會後繼無力，但仍要持續保持溝通、個人的信心、聆聽的功力，聆聽之後如何解構樂團給你的訊息，並持續到上台演出，如何展現自己的魅力和天賦，和第一天比較起來都很重要。」

簡文彬表示，曾有德國的交響樂團員私下給他意見，「他告訴我這是民主自由的年代沒錯，但樂團還是有『階級』，站在台上的指揮需要掌握全場，坐在台下的樂手仍是會期待你開出一個方向，這個方向的掌握，取決於你面對事情時準備得充不充分。」

儘管專業能力是關鍵，簡文彬坦言，還是有無法突破的時刻，他曾在1994年於法國、捷克的樂團代打，「那兩次的經驗是，不管我準備得再充足，還是覺得和樂團之間隔了一層距離。」

簡文彬表示，有隔閡也可能是文化屬性的關係，「我在德國待了22年，在語言的使用上可以看出一點小細節，包括怎麼稱呼，很可能就點出了雙方的關係，例如我在德國時，如果在練習過程中，有人發問時稱我為『Maestro』，代表對方沒把我自己人，如果稱『簡先生』，那代表把我當自己人。類似這種文化面的小細節，如果能好好釐清，就能知道自己的位置在哪裡。」

莊東杰表示，相較於客席指揮，樂團常駐的音樂總監能做的事情又更多，「我們和團員朝夕相處，對樂手的習性都很理解，練團是一種群聚的社交場合，不會有單獨排練的時刻，一定會有別人在場，因此，指揮和每個團員說的話，都是整團在聽，大家都在聽你如何對待音樂上的夥伴，聽你如何實踐願景，經營一個團隊的榮譽感，『音樂總監』一職，說明了樂團對你的信任，在抵達目標之前，你不會丟下任何一個夥伴。」