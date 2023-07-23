The 1975 has been banned from Kuala Lumpur, Malaysia after Matty Healy and bandmate Ross MacDonald kissed on-stage during their set at Good Vibes Festival.



Before the kiss, Healy gave a speech on his disappointment in the country’s discrimination against the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/XcHuPHiYr5 — Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2023

英國獨立搖滾樂團The 1975主唱馬修希利（Matty Healy）在馬來西亞表演時撻伐當地反LGBTQ法規，接著親吻同台男性樂團成員，大馬當局已因此取消週末的音樂節活動。

綜合法新社和有線電視新聞網（CNN）報導，馬修希利21日在舞台上親吻貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald）之舉，導致馬來西亞通訊部取消Good Vibes音樂節3天活動的剩餘演出。

同性戀行為在馬來西亞是違法的，不僅可處以罰款還可能面臨上看20年的牢獄之災。

馬修希利21日當天在台上告訴粉絲說，The 1975原本就有在思考是否退出音樂節的演出，「沒有道理邀請The 1975來一個國家，然後告訴我們我們可以跟誰有性行為」。

他接著突然結束整場演出並表示：「好吧，我們得走了，我們剛被吉隆坡（Kuala Lumpur）禁了。」

這並非馬修希利首次在台上從事抗議行動，他2019年前往有著同樣嚴苛反同法的阿拉伯聯合大公國時，在演唱會上親吻一名男歌迷。

馬來西亞迅速對馬修希利的男男吻展開行動。數位通訊部長法米（Fahmi Fadzil）先是發布一則新聞稿，稱馬修希利做出「非常無禮的行為」，隨後在與音樂會主辦方開過會後下令「立即取消」3天的音樂節活動。

法米接著並在社群網站推特（Twitter）發文說：「切勿觸及一個社會的敏感話題，尤其是違背當地文化的禮儀和價值觀的敏感話題。」

馬修希利的行為在網上引發爭議，部分歌迷埋怨這個樂團的舉動將導致藝術性表達進一步受到打壓，並推升未來藝人來馬來西亞表演的難度。

馬來西亞LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）人士同樣批評馬修希利的行為，有些人說這是「表演性質」，並警告這可能會引發更多的歧視行為。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120723