市府運用新竹市前香山衛生所舊辦公廳舍，重新整修後做為新竹市少年輔導委員會辦公地點，28日正式揭牌。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

少年事件處理法「行政輔導先行」新制施行，今年7月1日起少年有曝險行為時，將先交由少輔會進行「行政輔導」。為降低嚴肅色彩，新竹市警局爭取獨立辦公室，重新整修前香山衛生所舊辦公廳舍作為獨立辦公地點，28日正式揭牌，盼營造輕鬆、自在的友善少年空間。

市警局指出，2019年6月19日修正少年事件處理法，除明定少輔會行政輔導先行的法定任務外，更刪除了「虞犯」用語，將原少年虞犯7種行為態樣，僅保留其中3種，並改稱「曝險行為」。自今年7月1日起少年有曝險行為時，將先交由少輔會進行「行政輔導」。

市警局長張素菱說，為降低少輔會警政嚴肅的色彩，爭取專屬的獨立辦公室，將竹市閒置公務空間重新整建成全新的辦公廳舍，布置溫馨的輔導環境，並添購相關輔導物品等，藉此更貼近少年，營造輕鬆、自在的友善少年空間。

今上午舉行揭牌典禮，由副市長蔡麗清、市府祕書長張治祥、市警局長張素菱、新竹地方法院少年法庭法官邱巧寧、主任調查保護官何美珠、新竹少年輔導委員會委員沈俊賢參與，並於庭院前共同種下幼苗，象徵每個孩子都像珍貴植栽，給予呵護及照顧期待順利成長。

新竹市少輔會提供新竹市少年及家長輔導服務之餘，也會強化與各單位聯繫，整合資源提供更適切的服務。此外，也會辦理1場暑期少年正向休閒活動，並結合國中辦理12場少年成長團體活動，盼達到預防少年曝險行為的目標。