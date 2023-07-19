強辯樂團的主唱黃少谷（少少），近年來將他的本名重新出發，將演藝重心移往戲劇發展，除了在民視八點檔《大時代》中飾演孫煥奇一角嶄露新面貌，更親自為戲劇創作片頭曲〈咱的時代〉。他即將於22日重回小河岸舉辦「當初」演唱會。

他表示，當初得知公館的河岸留言將要熄燈的消息令他非常難過，因為這個地方象徵著他剛出道時那段青春的歲月。他回想自己第一次跟強辯樂團一起在公館小河岸表演是在2001年的3月24日，他表示：「沒想到一眨眼就過了22年，我想回到這個最初的地方，重拾當時自己對於音樂的感動，繼續往前走。」

提起強辯樂團在小河岸的深刻回憶，他笑稱真的有許多荒唐的傻事在這個場地發生，除了曾把強辯的演出費全部買酒喝光、醉到不省人事、跟團員吵架等等，他也想跟歌迷們好好說聲抱歉。

他認為剛出道時那個非常自視甚高的自己，有時候對歌迷們的不禮貌與不客氣，現在想起來都非常愧疚跟難過，他也感觸提到：「後來強辯沈寂了一段時間，吉他手跟鼓手要離開時，他才意識到強辯對他來說有多麼重要！」這次的演出原本也想說是否能讓強辯再聚首，但因為準備的時間只有一個月並不長，團員們都有工作安排了，但都給予少少高度的支持，少少更提到未來一定有機會讓以前強辯的歌迷聽到原汁原味，但哪天強辯樂團會再次聚首呢？他則笑表示，真的是看緣份。