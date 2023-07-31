野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，最新公布的美國通膨數據低於市場預期，降低市場對聯準會過度鷹派的擔憂，有利金融債表現，近期金融債券指數表現相對突出。隨著美股財報季展開，包括摩根大通、摩根士丹利、花旗、富國銀行以及美國銀行的第二季財報均繳出相當出色的成績單，獲利優於市場預期。由於消費金融成長與存款成本增加有限下，促使淨利息收入（NII）增長帶動營收上揚；雖然交易與手續費在事前降低預期下，符合或優於市場期待，與此同時銀行未雨綢繆有序的針對信用卡及商業不動產提列損失準備（Reserve building），但在成本控制之下，盈餘成長優於市場預期。

林詩孟指出，根據聯準會6月底公布報告，美國23家銀行通過年度壓力測試，顯示美國主要銀行有足夠資本水準應對極端壓力情境；6月初多間美國大型區域銀行成功發債，也顯示3月銀行事件引發的信心危機已經持續消除。金融業正向獲利與體質、改善的投資人信心及金融債具吸引力的評價，都有利金融債後續表現。

在貨幣政策方面，隨著接近此波升息循環的尾聲，一旦未來聯準會鬆口，確認升息到頂，對債券市場來說就是關鍵利多，2024年聯準會更可望降息，進一步提供資本利得的機會。因此，建議投資人可積極布局，耐心等待未來聯準會降息帶來的成長機會。