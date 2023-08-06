根據《太陽報》報導，科爾漢與安琪拉結婚多年，夫妻倆退休後在伊斯坦堡附近的比於卡達（Büyükada）的別墅生活。失蹤當天，他們正在馬摩拉地區（Marmara Bölgesi）一個鄉村度假勝地，科爾漢則在上午8時30分一如往常帶著杜賓犬蒂娜、收養的流浪狗埃斯梅萊達（Esmerelda）去附近的森林小徑，準備散步40分鐘。

意外的是，後來只有埃斯梅萊達隻身回到家中。之後當局雖有出動300多名警力，並以直升機、無人機和警犬展開地毯式搜索，但仍一無所獲，讓安琪拉及其家人相當擔憂，由於她和科爾漢身體健康、未與他人過節，因此至今都不明白，他為何會失蹤，「我們一直是個非常幸福的家庭，我們從來沒有和任何人有過問題，我想回到我們幸福的日子。」

眼看科爾漢失蹤已有50多天，安琪拉祭出100萬里拉（約新台幣117.5萬）重賞，「我仍然充滿希望，我希望我們能找到科爾漢。」報導指出，科爾漢80年代曾去沙烏地阿拉伯利雅德的政府機構擔任要職，並與土耳其頗有權勢的金融家族互通往來，他直到2005年前還是阿爾法門庫爾投資銀行（Alfa Menkul Investment Bank）的首席經濟學家。

如今家人雖未接到綁匪的來電，但也推測，貝爾澤格很高機率是被綁架。此外，談及他的職業操守，安琪拉透露，「他非常誠實，如果工作或環境有任何錯誤，他會立即離開那個地方。」警方目前已和相關執法部門，進一步釐清貝爾澤格複雜的人脈，以利盡快找出他的下落。

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