飛利浦曾經是工業集團，現在轉型為醫療科技公司。該公司公布4~6月調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITA)為4.53億美元，表現高於公司自己編製財測的3.94億美元。

該公司也上調全年銷售成長率目標，從較低個位數的成長率，上調到中間個位數的增長率。

全年EBITA獲利率，則來到此前財測「高個位數」的上端。

飛利浦正因此前召回呼吸器裝置，而面臨訴訟壓力。該公司表示，已經生產約99%新式呼吸器的替代裝置和修復套件，可用於補救和補償此前受影響的呼吸器。

從2021年6月宣布召回數百萬套呼吸器以來，(該呼吸器用來治療睡眠呼吸暫停的患者)，飛利浦一直努力處理召回事件的影響，包括集體訴訟。

執行長Roy Jakobs在聲明中說，處理呼吸器的補救措施仍是公司最高優先任務，「目前病人和家庭護理人員大多數都有睡眠治療裝置，我們主要專注於修復受影響的呼吸機」。