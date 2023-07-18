潮水退去營收見真章 追出下一檔最悍強勢股！

台股上半年上漲約二成，有良好業績者才有機會在股市大漲一段後再度表現，台積電及下游代工大廠是指標；台幣貶值，外銷金額大者將有匯兌收益的紅包。而進入暑假旺季，航空、旅遊、食品及餐飲也有輪漲機會。

下半年出口旺季，一般外銷產業業績較看好，不過財政部公布六月出口三二三．二億美元，規模遠低於預期，年減幅擴大至二三．四％，為連十黑，跌幅是十四年單月最深。財政部坦言，原期待九月出口轉正，但如今機率大幅下降，不排除推遲到十一月。展望七月，按季節走勢推估出口約三四八億至三六三億美元間，年減十六至十九．五％，將連十一黑。看似悲觀，不過若以過去景氣循環，出口衰退約落在九至十四個月，如今已經第十個月，對於谷底的到來應該可以期待。

追蹤美國尖牙大型股

當然台股漲跌最重要還是看美股，儘管美國六月就業成長低於預期，但失業率下滑至三．六％，且薪資通膨居高不下，導致市場擔心七月底聯準會將再度啟動升息，上周周線盡墨，道瓊工指更大跌二％，是三月以來最大一根周線長黑。不過，聯準會三名官員近期發表重要談話，多空說法都有，但是以主席前陣子言論，七月底升息一碼應該跑不掉，四大指數就此震盪，而市場認升息盡頭將至。

美股財報季本周拉開序幕，由銀行股打頭陣，一般預期將呈現成長，不過要注意呆帳提列。法人估整個第二季企業獲利，預期將比去年同期下降六．四至七．二％，呈現連續三季萎縮，寫下二○二○年第二季以來最大單季跌幅，當時因疫情爆發，企業獲利大幅衰退三二％。

分析師也預測標普指數企業第二季收入將年減○．三％，也是寫下二○二○年第三季以來首見萎縮。多家機構皆認為指數拉回可能性較大，尤其今年以來大漲的尖牙大型股。倒是美國財政部長葉倫接受媒體訪問時，對於美國經濟表達謹慎樂觀的看法。她指出，美國經濟衰退風險雖然尚未完全消除，不過就看到的經濟數據而言，美國似乎正步入降通膨穩就業的正軌上。

美國科技股費半上半年上漲四五％、那指上漲三一％，指數拉回其實也屬正常，只要標普守在四三五○點、道瓊三三五○○點、那指一三五○○點就屬強勢；費半三四○○點是整數防守關卡。未來要觀察蘋果、谷歌、臉書、微軟、輝達及特斯拉這幾檔強勢股。

台幣貶值壓力仍存

外資近三周持續大賣超台股，原本單七月就賣超過近七百億元，就是因應聯準會將再次升息，台幣走貶主要也是因為今年以來貶值幅度低於中日韓，像是上半年日圓貶值高達九．一四％、人民幣貶值五．三六％、韓元貶值三．九七％，台幣僅貶值一．三六％，所以七月台幣加速貶值，累計至十日止，貶值二．二％，還是低於中日韓，加以政府預測出口還有五個月要衰退，台幣貶值壓力依舊存在。

台幣今年雖貶值，然而另一方面，台幣貶值將替外銷創造匯兌收益，包括電子下游、工業電腦、汽車零組件、網通等。若以剛公布結束的六月營收來看，對照第二季台幣貶值二．二五％，下游出口廠商第二季將有不小匯兌收益，包括台積電及大立光亦同，所以儘管第二季營收不甚佳，但是獲利衰退幅度可能較小。

由於中國近兩年來已經降準三次，但是刺激經濟有限；全球飽受通膨之苦的同時，中國卻陷入通貨緊縮，年輕人失業高達二成，除了民生必需消費外，非民生必需用品當然能省則省，這點對於消費性電子產品影響劇烈。所以看到中國品牌如Oppo、Vivo、華為等推出新手機，但是買氣平平或不佳，這點也間接影響到供應鏈，尤其是台灣這部分，以聯發科為首。時間已經來到第三季，若還未能明顯提振，那麼可以說今年幾乎不必存太高期望。就看蘋果新手機推出威力，特別是例如東南亞及印度消費力能否提升，將影響到中上游半導體業者。

當然今年最新亮點就是ＡＩ，近期發展似乎有所停滯，主要是ＧＰＵ等供不應求，看看輝達最近股價就在四二○美元上下震盪可知。究竟情況如何？是停滯還是一時之間供貨問題，其實台積電第三季法說會（二十日）將有較明顯答案。

台積電六月營收一五六四億元，月減十一．四％、年減十一．一％，上季營收四八○八億元，符合財測預期，季減幅度亦與外資圈觀點相吻合。雖然幾乎內外資研究機構都下修對第三季營收預期，營收季增率約落在五至十％，不及過去傳統旺季的十五至二○％，但是絕大部分的研究機構如匯豐、海通國際、摩根大通、中信投顧、花旗環球、凱基投顧、瑞銀及摩根士丹利證券等，提出對台積電短中長期營運展望，大多把台積電股價預期拉升到七百元。

蘇姿丰來台將翻動ＡＩ話題

最主要就是人工智慧（ＡＩ）發動機、台積電大客戶輝達方面，從上次法說會以來，獲得市場數輪調升財務預期，外資給予的目標價達五百美元大關，海通國際證券強調，以二三年來看，輝達A100、H100晶片出貨將達一二○萬套，預期第四季財測將再度打破市場預期，二四年伴隨CoWoS產能加大，輝達相關晶片與來自資料中心的營收將更可觀，因而將目標價一口氣拉升到七六七美元。高盛證券也認為生成式ＡＩ的發展還在持續滾動中，加上中東國家也將花上百億美元投入ＡＩ，高度看好台積電未來幾年占據優勢地位，掌握生成式ＡＩ的大潮流，因而對長期增長潛力抱持樂觀態度。市場期待台積電於法說會上說明CoWoS最新進度，台積電積極部署，預估產能將在翻倍再翻倍的基礎上再增加。現在看來不僅輝達需要，AMD的MI300也需要，十九日AMD執行長蘇姿丰親自來台，屆時又將是ＡＩ話題滿天飛。

總之，法人對展望第三季營運，台積電將有機會季增一成以上，四、五奈米的稼動率上升至八成，三奈米則將靠iPhone 15 Pro貢獻。另外，英特爾委外的PC CPU預計會在年底前投入量產，因此第四季也將不看淡；也就是說，下半年表現也將優於上半年。說到iPhone 15，十三日將召開法說會的大立光也是指標。

中國明年也該有手機換機潮，配合ＡＩ熱度持續，回頭看今年第二季營收四八○八億元可能就是這波循環的谷底，加上台幣貶值，獲利也許超過預期，而後營收及獲利將進行另一次上升。以此來看，台積電長線逢低應找買點。就像過去最早看淡半導體而在去年十月最先翻多的摩根士丹利，最近上調對大中華區半導體類股的看法至「具吸引力」的水準，看好「技術緊縮加上對ＡＩ半導體的長期需求」，將觸動邏輯晶片的下一波景氣上行循環，時間點可能由第四季開始。大摩認為「我們正處於『Ｕ型』復甦循環的底部，在過去，半導體庫存天數逆轉，是半導體類股的強大訊號。」

大摩重申加碼ＡＩ半導體的長期趨勢，並且調升台積電等頂尖ＡＩ晶片廠商的獲利展望。此外，大摩也調高ＰＣ相關半導體瑞昱及譜瑞ＫＹ評等，認為儘管不看好邏輯半導體去化庫存速度，但ＰＣ用半導體領先一步，無論是庫存去化或獲利修正幅度，均已接近谷底，接下來將有更多漲升空間可期。

台股目前所面對的政府公布數據大多是衰退等利空，但是以股價領先基本面來看，是可以考慮庫存已歷經調整的半導體，搭配新的ＡＩ運用所受惠族群。

ＰＣ品牌及代工意猶未盡

姑且不論台積電今年ＥＰＳ是三三或三六元，明年上看四○元以上似乎不難，那麼若加計配息十二元，從現在起未來一年來看，ＰＥ不到十四倍，不算高。至於ＰＣ半導體看好，品牌及代工的雙Ａ及緯創、廣達、英業達等也會好，況且這三家公司也是ＡＩ伺服器主要出貨廠商。緯創尤其是這次台股電子股主要指標；緯創及緯穎近周又領先創歷史新高，被強迫公布六月單月ＥＰＳ各為○．六二元及六元都還在水準之上。而這兩家總市值各超過四一○○億元及二九五○億元，前者超過統一及和泰車，後者超過台泥。兩家公司合計總市值約達七千億元，已與廣達相近，以廣達在ＡＩ、伺服器、筆電等等部門幾乎都是業界標竿，且未切割出去，說ＡＩ方面也不輸緯創，如今總市值與上述兩家合計數字差不多，實在有點被低估，只要緯創能漲，廣達沒有不上漲的道理。

最近緯創旗下的啟碁，在六月營收大幅爬升下，股價也創今年新高，其實啟碁上漲主要受到美國網路基礎建設刺激，加上台幣貶值，上漲有理；連帶中磊、智邦、仲琦、宇智等亦同，其他如工業電腦、汽車零組件類似。繼Volvo、福斯之後又有賓士將加入特斯拉超級充電陣營（現代及起亞也可能），特斯拉充電裝置幾乎將一統江湖，對於台達電、光寶科及貿聯ＫＹ將是利多。另一方面，ＰＣＢ相關股也是可以注意，近期外資就調高台光電評等，該股股價一口氣創歷史新高。其實像是華新集團旗下的精成科獲利就一向是不錯，去年該公司ＥＰＳ五．二四元，是連續第二年超過五元。而今年上半年營收一一一．六七億元，較去年小幅下降，第二季營收也脫離第一季低點，加上台幣貶，以首季ＥＰＳ一．二六元，預估上半年有機會超過二．七元，那麼全年仍有超過五元機會，ＰＥ低於十倍，以目前尚含息二．六二元，殖利率五．四％，十九日除息前有利拉高。而華通第二季營收也高於第一季，下半年進入旺季，股價或有補漲機會。

此外，在面板價格從三月上漲至七月，友達及群創應該有機會轉虧為盈，這次景氣循環台灣業者未盲目投資更先進製程，以利基型產品（如車用）為主，而類似群創已授權方式給印度而非自身又花了大錢去設廠，可穩住虧損不至於擴大，兩者股價都低於每股淨值二二．○一元及二五．八六元，低價有利翻滾。

說到低價股一定有航空雙雄長榮航及華航，在疫情解封下，國人瘋出國，兩家航空公司六月營收都創歷史新高，由於高票價可望再持續半年以上，今年兩者獲利預估將很漂亮，目前正忙著租或購買飛機，月線不破可視為漲勢持續。暑假基本上都有利國內外旅遊，包括餐飲、旅遊及航空股，股價都較有翻滾空間。

基期相對較低的就是金融股，去年面對龐大的防疫險理賠，大家都灰頭土臉，而今年理賠金額幾乎降至最低，原先該有的獲利就回復，十四家金控上半年有十家稅後純益進入百億俱樂部，為史上「次多」紀錄，僅次於二一年同期的十一家，其中富邦金及國泰金當然是領導指標。國泰金尚處於貼息，加上兆豐金、台新金等可一併注意輪漲。

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