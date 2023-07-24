日本為了復興半導體產業，加大當地投資力道，還找晶圓代工龍頭台積電赴熊本設廠，但專家警告，日本加入美國的行列，對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，此舉將讓日本晶片商經歷另一次的滑鐵盧。

環球時報報導，針對日本正式實施晶片禁令，資深分析師馬繼華提到，日本、荷蘭與美國將大陸排除在全球半導體產業鏈之外，可能會導致全球晶片製造商重新建立供應鏈，因為大陸在半導體原料、零件及封裝上有優勢，且大陸是全球最大的半導體消費市場，銷售額達1804億美元，佔全球的三分之一。

大陸黑龍江省社會科學院東北亞研究所所長、研究員笪誌剛則警告，失去龐大的大陸市場，將讓日本晶片製造商面臨另一次滑鐵盧，前一次滑鐵盧日本在1980年代半導體競爭中遭輸給美國，導致產業快速衰退。

馬繼華也認為，大陸有可能對日本採取反制措施，「有機會針對製造晶片的關鍵原料實施禁令，仿效美國和日本政府牽制大陸的舉動，還有可能對外國晶片商實施針對性措施，相關措施可能很快出現。」