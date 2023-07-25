IMF在聲明中表示，「全球經濟活動在今年第一季顯露的韌性，促使它對今年全球經濟成長預測進行溫和上修」，不過它也警告就歷史標準衡量，全球成長仍舊疲弱。

該組織聲稱，今年7月全球經濟前景略顯好轉，主要是新冠疫情不再視為全球健康風險、供應鏈壓力也出現緩解。另外在強勁的就業市場下，經濟活動依然表現穩定。

但它也提醒，俄烏戰事升高或是極端氣候引發的相關天災意外，將使通膨持續停留在高位，恐需各國央行進一步緊縮貨幣政策。

就個別經濟體而言，IMF預測美國經濟今年成長率將達1.8％，比4月預估增加0.2個百分點到、至於明年預料將增長1％，則較前估下修0.1個百分點。

日本經濟預料今年將擴張1.4％，4月預測為1.3％，明年估值則維持在1％不變。歐元區今明兩年成長率也均上調0.1個百分點到0.9％與1.5％。IMF對中國今明兩年的經濟成長預估與4月相同，分別為5.2％與4.5％，不過它指出，中國經濟重啟雖曾有過一波快速成長，但受房地產問題拖累，讓復甦動力減弱。印度今年可望擴張6.1％，也較前估的5.9％調高、明年則是持平在6.3％不變。