澎湃新聞報導，隨著7月30日安徽省統計局發布安徽2023年上半年經濟數據，全大陸31個省區市上半年的GDP數據已經全部出爐。其中，有13個省份的GDP增速超過6％。

據大陸國家統計局，初步核算，上半年國內生產毛額（GDP）為59兆3034億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年增長5.5％，比第一季加快1個百分點。

上半年，31個省份中有15個省份增速超過大陸全國水準5.5％，分別是上海（9.7％）、海南（8.6％）、西藏（8.4％）、吉林（7.7％）、內蒙古（7.3％）、浙江（6.8％）、甘肅（6.8％）、青海（6.8％）、江蘇（6.6％）、寧夏（6.5％）、山東（6.2％）、安徽（6.1％）、河北（6.1％）、湖北（5.6％）、遼寧（5.6％）；四川（5.5％）、北京（5.5％）增速則與全大陸水準持平。

其中，上海、海南、西藏三省份增速超過8％，吉林、內蒙古兩省份超過7％。上海增速最高，達到9.7％。

從經濟總量來看，與去年同期相比，廣東、江蘇今年上半年成功破6兆，分別達6兆2909.8億元、6兆0465.3億元，上海、河北、北京成功跨越2兆，分別達到2兆1390.17億元、2兆0778.9億元、2兆0621.3億元，貴州站上了1兆台階，為1兆0218.75億元。

廣東、江蘇、山東、浙江、河南五省今年上半年GDP超過3兆，分別為6兆2909.8億元、6兆0465.3億元、4兆4125億元、3兆8717億元、3兆1326億元。

四川、湖北、福建、湖南、安徽、上海、河北、北京處於2兆梯隊，分別為2兆7901.01億元、2兆6259.22億元、2兆5547.8億元、2兆3998.64億元、2兆3073億元、2兆1390.17億元、2兆0778.9億元、2兆0621.3億元。

從居民人均可支配收入來看，與去年同期相比，今年上半年，上海、北京雙雙突破4萬元，分別為4萬2870元、4萬1358元，山東突破2萬元，達2萬0309元。今年上半年居民人均可支配收入排名前五的省份為：上海（4萬2870元）、北京（4萬1358元）、浙江（3萬4317元）、江蘇（2萬7795元）、天津（2萬6655元）。