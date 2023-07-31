Panasonic在31日公布，截至6月底止第一季度營運獲利年增42％至903.7億日圓，主要是日圓貶值，和汽車與能源部門銷售強勁所帶動。雖然獲利低於市場預期911.8億日圓，但仍維持全年獲利4,300億日圓預測不變。