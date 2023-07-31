Panasonic第一季營運獲利年增42％ 22:142023/07/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Panasonic在31日公布，截至6月底止第一季度營運獲利年增42％至903.7億日圓，主要是日圓貶值，和汽車與能源部門銷售強勁所帶動。雖然獲利低於市場預期911.8億日圓，但仍維持全年獲利4,300億日圓預測不變。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《汽車股》六方科-KY上市首日 漲幅近90% 福斯7億美元入股 小鵬汽車股價飆近三成 《港股》港股收小黑 汽車股不振 #日圓 #Panasonic #營運獲利 #日圓貶值 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股恒大物業 繼續暫停交易 20:512023/07/30 財經 陸電動車夯 德國大眾集團7億美元入股 小鵬汽車美股盤中漲逾40％ 12:142023/07/27 兩岸 六方科-KY掛牌首日漲逾8成 中籤戶每張現賺5萬 13:142023/07/31 財經 《汽車股》裕電：星國標案首批電動車充電樁投入運作 17:392023/07/27 財經 日本鬧護理荒！外籍人才搶輸歐美 驚人原因曝光 21:092023/07/31 財經 恒大汽車兩年虧損人民幣840億 股票繼續暫停交易 22:522023/07/26 財經 瑞銀財管CIO：續看好日圓後市 至年底有機會到128 16:332023/07/31 財經 荷蘭外海運輸船起火至少1死 禍因恐為「電動車」 19:182023/07/26 國際 颱風豪雨不斷台東路樹倒 市區3車損毀 一片狼藉影像曝光 12:302023/07/26 生活 日本最低時薪破千圓大關 增「41日圓」創最大調幅 21:082023/07/28 國際 看好比亞迪成為汽車之王 德媒：德國汽車跌落全球霸主地位 11:192023/07/26 兩岸 台灣車廠頭一遭！中華汽車驚傳遭駭客攻擊 停產範圍曝光 12:022023/07/27 財經 《金融》日銀祭新策略 瑞銀：日圓年底看128 13:582023/07/31 財經 俄烏戰事致原料價飆 墊高日本夏季煙火大會成本 17:442023/07/29 國際 影》北京暴雨「大批汽車遭沖走」 房屋漂河道已釀2死 17:532023/07/31 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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