意法預計第三季淨營收將來到43.8億美元，略高於去年同期的43.2億美元。

晶片製造商近來業績表現疲軟，德州儀器本周稍早說，一些客戶正在取消訂單。台積電(2330)此前表示，即使AI晶片蓬勃發展，也無法抵銷更大範圍市場的疲弱。

不過同樣為車用晶片大廠的恩智浦，周一公布較為樂觀的財報，主要是汽車製造商提高對相關晶片需求，特別是來自電動車和自動駕駛的需求。顯示出車用晶片有更多剛性需求。

意法第二季銷售年增12.7%，至43.3億美元，表現略高於Refinitiv此前預估的42.7億美元。

公司執行長Jean-Marc Chery在聲明中表示：「營收表現繼續受到汽車和工業成長的推動，但是部分地被個人電子產品的較低營收所抵消」。

該公司還調高了全年財測預期，並提出比此前更準確的預測。最新預計2023年營收將達到174億美元，正負1.5億歐元之間，高於今年4月意法預期的170億至178億美元之間。