叡揚資訊今年第1季稅後盈餘為3646萬元，年增52.36%，每股盈餘1.23元，整體平均毛利率為50%，第2季合併營收為3.84億元，年增14.6%，累計上半年合併營收7.4億元，年增17.42%，同創歷年同期新高。

叡揚產品多元且應用廣泛，使其營收相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響，在台灣銀行業中，高達97%的客戶選擇與叡揚合作，在醫學中心方面，有95%的機構選擇叡揚作為合作夥伴，行政院及其所屬部會的合作率為94%，縣市政府亦達82%。

若依客戶行業來看，金融機構佔比約40%、政府機構約佔25%、製造醫療及服務業約佔18%。

在碳盤查方面，叡揚零碳雲NetZero採SaaS雲端服務訂閱制，客戶涵蓋製造電子、化學、紡織、教育、法人及顧問服務業，長時間會有長尾效益，能有多廠區的擴散效益。

在生成式AI部分，叡揚iota C.ai對話服務平台今年整合Azure OpenAI服務，管理者可上傳不同格式的文件，如公司章程、新人手冊等，讓AI學習文件內容，並針對使用者的提問，利用生成式AI自動生成相應答案，並可於回答中檢視參考資料來源，減少答錯風險，管理者不需要再建立問答集，減少企業建置對話式服務的時間成本與人力。

ESG意識抬頭，叡揚致力打造智慧辦公，透過公文管理、智慧表單BizForm及知識管理系統，能省下大量紙張，光是叡揚公文系統就省下44億張A4紙張，而雲端服務及碳盤查也為提供低碳低耗能的服務。

叡揚董事長張培鏞表示，叡揚擅長文件流程管理，如ESG報告書、合規認證可以推動營收成長，如叡揚的企業知識協作平台的詢問度就很高。

叡揚亦提供雲端及地端軟體服務給大中小型企業，像是人力資源、知識管理系統等等，讓企業組織能有更好的數位工作環境，叡揚也觀察到近期訂閱雲端服務的客戶規模開始變大，如準上市櫃公司也開始採用，叡揚雲端優勢為多元產品且能透過API整合雲端生態系，加上10年穩固的發展營運，讓服務能量擴及基金會、公協會及各產業。