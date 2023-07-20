帆宣股東常會通過配息5.67元，10日以135.5元除息交易後一度觸及140元、填息率達81.82％，惟本周在三大法人持續賣超573張下連日走跌，反而「倒退嚕」窘陷貼息，填息路步伐顛簸，今日在獲買盤敲進下止跌強彈，終順利完成填息。

ASML第二季合併營收69.02億歐元，季增2.31％、年增27.09％，接近財測預期65～70億歐元高標、優於市場預期67.4億歐元。較佳的產品組合使毛利率達51.3％，優於財測50～51％。稅後淨利19.42億歐元，季減0.72％、年增達37.63％，優於市場預期18.2億歐元。

ASML預期第三季合併營收將介於65～70億歐元，優於市場預期65.1億歐元，毛利率約50％。同時，公司調升今年營收展望，從原先預期的成長25％調升至30％。帆宣身為ASML極紫外光（EUV）機台次系統模組代工供應鏈，市場看好營運可望同步受惠。

帆宣2023年6月自結合併營收46.78億元，月增4.54％、年增4.65％，創同期新高。第二季合併營收136.22億元，雖季減1.9％、仍年增達15.21％，改寫同期新高、歷史第四高。累計上半年合併營收275.08億元、年增達28％，續創同期新高，表現符合法人預期。

展望後市，雖然半導體大廠下修或遞延資本支出，使設備產業今年營運動能面臨挑戰，但法人認為，帆宣掌握晶圓代工龍頭新廠工程訂單，目前在手訂單維持逾600億元高檔水準，今年營運動能相對同業穩健，可望持穩去年高檔、有機會小幅成長再創高。