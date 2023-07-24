歐元區漢堡商業銀行(HCOB)的綜合PMI跌到48.9，為近8個月新低點，並且大幅遠離6月的49.9。也低於分析師預測的49.7。

相同的數據，德國為48.3，法國為46.6，歐元區以外的英國為50.7。

漢堡商業銀行的Cyrus de la Rubia說，製造業仍是歐元區的致命傷，七月生產者再次以更快速度減少產出。服務業部門則是繼續出現擴張，但是以較去年慢得多的速度擴張。

「歐元區經濟在未來幾個月可能會進一步進入萎縮區間，因為服務業正不斷失去動力」，Rubia指出。

服務業PMI從上個月的52.0降至51.1，為今年初以來最慢擴張速度，也低於外界預測的51.5。

負債累累的消費者正感受到利率上升帶來的壓力，而且物價高漲，也壓低了民眾支出。

低迷的製造業的PMI七月來到42.7，低於六月的43.4，也低於外界預期的43.5。

相同的數據，德國來到驚人的38.8，法國為44.5，英國來到45。

關於製造業PMI，測量產出的次指數從44.2降到42.9，為逾3年的新低水準。

儘管製造商努力減少了積壓的工作，並降低了價格，PMI還是出現了下跌。

而由於原材料需求下降和供應改善，投入成本大幅下降，工廠從中受益。投入成本指數從39.5跌至35.5，為近14年來最低水準。