歐盟統計局19日公布，歐元區6月CPI年升5.5％與初值相符，創去年1月來最慢增速，與5月的6.1％和去年6月的8.6％年增幅相比明顯放緩。

歐盟統計局資料顯示，繼5月跌1.8％後，歐元區6月能源價格年跌幅放大到5.6％。6月的食品及菸酒價格雖仍年漲11.6％，但漲幅小於5月的12.5％。

至於剔除食品與能源價格的核心CPI，從上月底初估的年升5.4％上修到5.5％，5月核心通膨率年增5.3％。

從個別成員國來看，盧森堡、比利時、西班牙的通膨率最低，介於1％到1.6％；匈牙利、斯洛伐克、捷克的通膨問題最嚴重，升幅都達兩位數。

歐元區6月核心通膨率上修，讓歐洲央行鷹派更有立場主張一路升息到秋天，但已有歐央官員的強硬態度放軟

荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）18日曾說，核心通膨率似已趨於「平緩」，言下之意 7月後不管採取什麼行動都不意外，但絕不是必然。歐央副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）稍早則表示，對通膨可能觸頂表示樂觀。

歐元區經濟學家庫辛（Maeva Cousin）指出，棘手的核心通膨預料會持續整個夏季，成為歐央辯論的主調，9月將是歐央最後一次升息，預估終點利率落在4％。核心通膨率終值上修到5.5％，說明歐央鷹鴿兩派官員間的緊張關係。