劉國強指出，將繼續精準有力的穩健貨幣政策，並稱仍有充足的政策空間以應對超預期挑戰和變化。下階段會做好跨週期調節，充分發揮貨幣信貸政策效能，統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，促進經濟良性循環。

劉國強表示，當前經濟面臨的調整屬於疫後經濟復甦的正常現象，很多國家疫情後經濟復甦需要一年左右時間，大陸疫情防控平穩轉段才過了半年。從長期趨勢看，經濟向高品質發展的方向沒有變，發展的力量正在逐步積累，這也是經濟結構調整的好時機。