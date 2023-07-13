美國6月消費者物價指數（CPI） 年增3%，創2021年3月新低，激勵美股收紅，美元指數也急跌，市場對通膨恐懼再降溫。財信傳媒董事長謝金河表示，若CPI放緩，聯準會主席鮑爾仍持續升息，可能是一場堅壁清野的經濟戰，他把利率維持在5%以上，世界需求下滑，各國出口衰退，大陸將首當其衝，面臨製造業低迷、失業率攀升，以及加劇通縮的壓力。

謝金河在臉書發文指出，美國公布的6月份CPI 3%，這是預料之中的數字，因為今年6月對比的是去年6月的最高基期，去年6月CPI高達9.1%，既然5月CPI已經降到4%，他估計6月會落在3到3.5%之間，現在出來的數字是3%，核心CPI 4.8%也比市場預期5%低。看到這個數字，美元指數瞬間急跌，最低跌到100.511，美元弱勢也讓市場鬆了一口氣，市場對通膨的恐懼應該可以降溫。

不過，在公布6月CPI之前，聯準會（Fed）主席鮑爾擺出超鷹姿態，暗示再升息兩碼。謝金河說，如果CPI降至3%，聯準會繼續升息，除了展現鮑爾對抗通膨的意志，另一個角度要從地緣政治角度來思考，這可能是一場堅壁清野的經濟戰。

謝金河分析，若美國把利率維持在5%以上，世界需求會持續降溫，各國出口衰退，經濟增長減速，首當其衝的是一直以來扮演世界工廠角色的中國，製造業不景氣，失業率大幅上升。另一個是美中利差加大，美國一直升息，中國一直降息，人行努力降準，國銀銀行賣力放貸，但中國6月CPI是零，6月PPI是負5.4%，這是連續第9個月負值，更加顯示中國正往通縮的路上走。

他提到，現在美元指數跌至100.51，照理說，人民幣貶值壓力已經減輕很多，但如果離岸人民幣持續走低，問題就比較麻煩。以現在的匯價來看，俄羅斯盧布從50.56跌到92左右，看起來俄羅斯經濟不太妙。最近俄羅斯每天都拿人民幣兌換成美元，也增加離岸人民幣的賣壓。最積極套利的是阿根廷，每天都努力喊用人民幣取代美元，但手上的人民幣都用最快速度換成美元，在經濟艱困中，靠著套利維持經濟運行。

謝金河強調，接下來要看聯準會在美國CPI來到3%以下，會不會繼續升息？