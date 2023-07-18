大陸國家發改委今日表示，今年首6個月審批核准固定資產投資項目共91個，總投資7011億元（人民幣，下同）。
大陸國家發改委政策研究室主任金賢東在例行記者會上介紹，其中審批68個，核准23個，投向主要集中在能源、水利、交通、高技術等行業。
發改委首5個月審批核准70個固定資產投資項目，總投資6672億元，其中審批53個、核准17個，主要集中在高技術、能源和交通等領域。
大陸國家發改委今日表示，今年首6個月審批核准固定資產投資項目共91個，總投資7011億元（人民幣，下同）。
大陸國家發改委政策研究室主任金賢東在例行記者會上介紹，其中審批68個，核准23個，投向主要集中在能源、水利、交通、高技術等行業。
發改委首5個月審批核准70個固定資產投資項目，總投資6672億元，其中審批53個、核准17個，主要集中在高技術、能源和交通等領域。
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