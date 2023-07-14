以彭博數據觀察，過去20年美國CPI年增率飆升觸頂後，隔年投資級公司債表現，如2008年7月CPI年增率達5.6%，隔年投資級公司債漲幅來到29.0%；2011年CPI也達3.9%相對高點，隔年2012年投資級公司債漲幅11.1%，整體而言，CPI觸頂後，隔年投資級公司債平均上漲近15%。去年6月CPI年增率達9.1%創40年新高，然而截至今年7/11以來，投資級公司債累積報酬僅2.7%，顯示後續仍有很大補漲空間。

國泰投信旗下多檔債券ETF最新公告每單位實際配發金額，包括國泰投資級公司債ETF(00725B)配發新台幣0.42元現金股利、國泰20年美債ETF(00687B)配發新台幣0.25元現金股利，兩者都將於7/18除息，投資人只要在7/17前持有或買進，皆可參與本次配息。

根據美國勞工部公布美國6月消費者物價指數(CPI)，年增率自上月4.0%大幅回落至3.0%，創26個月新低，也是自去年6月激增9.1%後，連續十二次下降；扣除食品、能源成本的核心CPI，從上月的5.3%降至4.8%，創19個月新低，兩項指標顯示通膨壓力已逐漸緩和。

國泰投資級公司債(00725B)基金經理人林盈華表示，通膨見頂回落，投資級公司債漲勢可期，加上根據市場共識，最快將在明年迎來降息。林盈華建議，投資人可趁著本次配息前布局投資級公司債，先抓住息收機會，待未來美國聯準會轉向降息時，資本利得空間亦有望出現，有機會息收、價差兩頭賺。